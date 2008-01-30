Не сложный проект (PHP + HTML + CSS)

Для проекта требуется PHP программер со знаниями HTML+CSS (плюс желательно знание флеш анимации) для разработки не сложного проекта. нужно сделать проект до нового года, поэтому если вы студент и заруженны заботами о сессии и экзаменах - этот проект не для вас

Укажите время когда вы присутствует в асе и обычный режим работы.