Не сложный проект (PHP + HTML + CSS)

Нужно сделать две HTML формы таких бланков... Сами бланки будем класть в принтер и при отправке формы на печать, данные заполнялись бы! Именно HTML! Сканы сделаный сканером 1 к 1 границы листа A4 помечены синим цветом Жду ICQ 997544 Skype Sevasot
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта требуется PHP программер со знаниями HTML+CSS (плюс желательно знание флеш анимации) для разработки не сложного проекта. нужно сделать проект до нового года, поэтому если вы студент и заруженны заботами о сессии и экзаменах - этот проект не для вас
Укажите время когда вы присутствует в асе и обычный режим работы.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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