Не сложный проект (PHP + HTML + CSS)

$150
Веб-программированиеЗавершен16 заявок274 просмотра
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Для проекта требуется PHP программер со знаниями HTML+CSS (плюс желательно знание флеш анимации) для разработки не сложного проекта. нужно сделать проект до нового года, поэтому если вы студент и заруженны заботами о сессии и экзаменах - этот проект не для вас

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PHPHTMLCSS
16 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
petrov_i
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$120
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик. Очень чётко ставит задачу. Было приятно работать. Расплатился полностью без проблем. Рекомендую.