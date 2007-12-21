Скрипт составления анкор-листа и уникальных статей

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки106 просмотров
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Интересует приобретение готового или разработка нового скрипта по составлению уникальных ссылок на основе заданного алгоритма и ключевых слов. Скрипт должен "понимать" морфологию - согласовывать рядом стоящие слова.

Вторая функция - по заданному тексту составить максимально возможное кол-во уникальных вариантов того же текста. Пользователь задает сам текст и по тексту указывает возможные синонимы к каждому из них, указывает ссылки внутри текста.

Описание довольно сумбурное, но тот, кто в теме поймет о чем идет речь. Предпочтение отдается уже готовым наработкам.

16 лет назад
vr_manager
Company 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
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