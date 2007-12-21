Скрипт составления анкор-листа и уникальных статей

Интересует приобретение готового или разработка нового скрипта по составлению уникальных ссылок на основе заданного алгоритма и ключевых слов. Скрипт должен "понимать" морфологию - согласовывать рядом стоящие слова.

Вторая функция - по заданному тексту составить максимально возможное кол-во уникальных вариантов того же текста. Пользователь задает сам текст и по тексту указывает возможные синонимы к каждому из них, указывает ссылки внутри текста.

Описание довольно сумбурное, но тот, кто в теме поймет о чем идет речь. Предпочтение отдается уже готовым наработкам.