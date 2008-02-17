Доработать php-скрипт до необходимых требований

Веб-программированиеЗавершен10 заявок130 просмотров
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Победителю вышлю исходный код php-скрипта + техничекое задание

PHP
16 лет назад
Rub-cov
Россия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
beprime
Юрий 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$80
Отлично! Рекомендую!
Всё как договаривались