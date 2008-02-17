Доработать php-скрипт до необходимых требований

Нужно сделать доску объявлений, что то среднее между http://emarket.ua/ и http://0629.com.ua/ И все это одеть в дизайн по идеалогии с емаркет По ТЗ (учитывая что все запрашивают). Само глубинное ТЗ я не писал, но по сути нужен практически ...