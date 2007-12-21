Joomla - настройка сайта

Нужно доработать регистрацию и авторизацию в VM. Задача такая: в меню должно быть две ссылки: регистрация и авторизация, при нажатии которых должно появлятся AJAX окно с вводом логина и пароля, а при регистрации всех данных, при ...
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