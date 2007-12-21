Модуль регистрации VietueMart

Нужно доработать регистрацию и авторизацию в VM.

Задача такая: в меню должно быть две ссылки: регистрация и авторизация, при нажатии которых должно появлятся AJAX окно с вводом логина и пароля, а при регистрации всех данных, при этом регистрация должна быть и для Joomla и для VM одновременно. После ввода данных страница желательно чтоб не перезагружалась, а обновлялся только модуль авторизации в меню. Вроде все. Ничего сложного.