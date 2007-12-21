Перевод сайта на бесплатную CMS

Ищется программист, который переведет несколько моих сайтов на CMS с открытым кодом, например, drupal.

На первом шаге нужно перевести сайт http://www.digsee.com на CMS.

Пример страницы "внутри": http://www.digsee.com/ru/products/MobileSop/mobile_tool

Дизайн и верстка будет использоваться существующий.

Если нужен будет ручной перенос информации - сделаем сами.

Рассматриваются ТОЛЬКО предложения со стоимостью и ПРИМЕРОМ сайта, с похожим стилем.

Из функционала нужны только новости на первой странице, ручная верстка первой страницы, случайный выбор на странице отзыва пользователя, и блок связанной рекламмы.