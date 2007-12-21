Перевод сайта на бесплатную CMS

Необходимо сделать с помощью smscoin.com сервис пополнения webmoney через sms чтоб работал в автоматическом режиме, т.е. пользователь чтобы мог послать смс и ему на вебмани счет приходила часть средств от этого
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется программист, который переведет несколько моих сайтов на CMS с открытым кодом, например, drupal.
На первом шаге нужно перевести сайт http://www.digsee.com на CMS.
Пример страницы "внутри": http://www.digsee.com/ru/products/MobileSop/mobile_tool
Дизайн и верстка будет использоваться существующий.
Если нужен будет ручной перенос информации - сделаем сами.
Рассматриваются ТОЛЬКО предложения со стоимостью и ПРИМЕРОМ сайта, с похожим стилем.
Из функционала нужны только новости на первой странице, ручная верстка первой страницы, случайный выбор на странице отзыва пользователя, и блок связанной рекламмы.
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