Распознаватель CAPTCHA-тикетов

Нужно написать веб-приложение со следующими функциями:

1. Заход на сайт с заданным логином и паролем.

2. переход на конкретную странцу

3. На странице распознать, что написано на CAPTCHA-тикете (эффект "искривленного зеркала", пример http://dign.narod.ru/img/google02.jpeg), нужно сделать лишь для этого типа тикетов.

4. передать полученный код в форму и нажать кнопку.

5. выйти с сайта

Реализация на любом языке, главное что бы запускалось на веб-сервере (лучше конечно php).

Контакт лучше по icq: 317-873-717

P.S Сумма может быть изменена в разумных пределах.