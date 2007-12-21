Распознаватель CAPTCHA-тикетов

Интересует приобретение готового или разработка нового скрипта по составлению уникальных ссылок на основе заданного алгоритма и ключевых слов. Скрипт должен "понимать" морфологию - согласовывать рядом стоящие слова. Вторая функция - по заданному тексту составить максимально возможное ...
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Нужно написать веб-приложение со следующими функциями:
1. Заход на сайт с заданным логином и паролем.
2. переход на конкретную странцу
3. На странице распознать, что написано на CAPTCHA-тикете (эффект "искривленного зеркала", пример http://dign.narod.ru/img/google02.jpeg), нужно сделать лишь для этого типа тикетов.
4. передать полученный код в форму и нажать кнопку.
5. выйти с сайта
Реализация на любом языке, главное что бы запускалось на веб-сервере (лучше конечно php).
Контакт лучше по icq: 317-873-717
P.S Сумма может быть изменена в разумных пределах.
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