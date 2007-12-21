Изменение CMS joomla

Нужно написать веб-приложение со следующими функциями: 1. Заход на сайт с заданным логином и паролем. 2. переход на конкретную странцу 3. На странице распознать, что написано на CAPTCHA-тикете (эффект "искривленного зеркала", пример http://dign.narod.ru/img/google02.jpeg), нужно сделать лишь для этого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно СРОЧНО реализовать примерно следующее можно на имеющихся движке joomla:
Общее описание функционала: (детали, если нужно уточню)
1.1 Зарегистрированные пользователи могут добавлять статьи с возможностью загрузки в эту Статью фото (определенного размера) и выбора Категории, подкатегории куда статью загружать. При загрузке статьи по желанию выбирать дополнительные параметры, относящиеся к статье (доп. параметры указывает админ, пользователь только ставит галочки к чему может относиться статья при поиске по дополнительным параметрам)
1.2 Размещаемые статьи должны отображаться в Блоке календаря.
В календаре должны отображаться при выборе числа, месяца, года Заголовки статей с указанием Названия статьи, ника пользователя и Категории-подкатегории к которой относится статья.
1.3 Зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям и голосовать - ставя оценку от 1 до 5) Не зарегистрированные не могут.
2.1 Нужен Поиск статей для - Вывода статей (по категориям-подкатегориям, по дополнительным параметрам, по наибольшим просмотрам, показать новые (последние опубликованные), показать самые комментируемые, показать набравшие большее количество голосов)
А также Поиск статей (по нику, по ключевому слову в статье, по дате)
3.1 Нужен Кабинет пользователя, где будут отображаться Личные сообщения, возможность их прочтения и ответов.
В личном кабинете должен быть Свой календарь с возможностью размещения статей по датам, для просмотра и редактирования своих статей. Календарь должен быть взаимосвязан с календарём на сайте.
В кабинете должны быть закладки (п.5.3)
4.1 На главной странице должны быть Блоки рейтинга ТОП 10 статей (вывод заголовков) - по просмотрам (наиболее просматриваемые), по количеству комментариев, последние, набравшие большее количество голосов.
5.1. Библиотека файлов (книг, литературы) и Отдельный раздел для программ.
Поиск по Алфавиту, Авторам, Названиям, ключевым словам присутствующим в Заголовке или содержании.
Загрузка в Библиотеку файлов (книг, статей) пользователями.
Скрипт для загрузки больших статей, книг на сайт и для удобства их размещения и чтения.
При загрузки указывается категория - подкатегория (они будут отличатся от категорий при загрузке обычных статей) скрипт делит текст на страницы (в админке должна быть возможность указать сколько знаков выводить на одну страницу) с возможностью перехода по страницам, вперед, назад, в начало в конец и страницами 1 2. 3 4… 7.8.9
5.2. При загрузке файла на сайт в текстовой или rar версии (указывается Название, автор, краткое описание) скрипт сохраняет архив для скачивания и преобразовывает (создает страницы) для чтения. Должна быть возможность настройки Становится доступным сразу или только после модерации админом.
5.3. При прочтении, листании страниц, пользователь может поставить закладку, которая будет отображаться в личном кабинете (с названием файла и № страницы на которой он остановился)
5.4. Необходима настройка, что будет доступно зарегистрированным пользователям и что будет не доступно не зарегистрированным посетителям.
5.6. В админке должна быть возможность создавать админов, модераторов с определением их прав.
5.7. В профиле пользователя нужна возможность загрузки фото и информации о себе.
5.8. Дополнительные Модули Чат, Видео чат, Фото Галерея с возможностью пользователям загружать фото в созданные админом категории, возможность визуального HTML редактора для контента.
Я не описал необходимый обычный функционал, который имеется по умолчанию в CMS: форум, личные сообщения, статистика сайта, пользователи на сайте и т.д.
Прошу вашу стоимость и срок выполнения заказа направлять в личку с указанием темы заказа.
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