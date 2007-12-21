Изменение CMS joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Нужно СРОЧНО реализовать примерно следующее можно на имеющихся движке joomla:

Общее описание функционала: (детали, если нужно уточню)

1.1 Зарегистрированные пользователи могут добавлять статьи с возможностью загрузки в эту Статью фото (определенного размера) и выбора Категории, подкатегории куда статью загружать. При загрузке статьи по желанию выбирать дополнительные параметры, относящиеся к статье (доп. параметры указывает админ, пользователь только ставит галочки к чему может относиться статья при поиске по дополнительным параметрам)

1.2 Размещаемые статьи должны отображаться в Блоке календаря.

В календаре должны отображаться при выборе числа, месяца, года Заголовки статей с указанием Названия статьи, ника пользователя и Категории-подкатегории к которой относится статья.

1.3 Зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям и голосовать - ставя оценку от 1 до 5) Не зарегистрированные не могут.

2.1 Нужен Поиск статей для - Вывода статей (по категориям-подкатегориям, по дополнительным параметрам, по наибольшим просмотрам, показать новые (последние опубликованные), показать самые комментируемые, показать набравшие большее количество голосов)

А также Поиск статей (по нику, по ключевому слову в статье, по дате)

3.1 Нужен Кабинет пользователя, где будут отображаться Личные сообщения, возможность их прочтения и ответов.

В личном кабинете должен быть Свой календарь с возможностью размещения статей по датам, для просмотра и редактирования своих статей. Календарь должен быть взаимосвязан с календарём на сайте.

В кабинете должны быть закладки (п.5.3)

4.1 На главной странице должны быть Блоки рейтинга ТОП 10 статей (вывод заголовков) - по просмотрам (наиболее просматриваемые), по количеству комментариев, последние, набравшие большее количество голосов.

5.1. Библиотека файлов (книг, литературы) и Отдельный раздел для программ.

Поиск по Алфавиту, Авторам, Названиям, ключевым словам присутствующим в Заголовке или содержании.

Загрузка в Библиотеку файлов (книг, статей) пользователями.

Скрипт для загрузки больших статей, книг на сайт и для удобства их размещения и чтения.

При загрузки указывается категория - подкатегория (они будут отличатся от категорий при загрузке обычных статей) скрипт делит текст на страницы (в админке должна быть возможность указать сколько знаков выводить на одну страницу) с возможностью перехода по страницам, вперед, назад, в начало в конец и страницами 1 2. 3 4… 7.8.9

5.2. При загрузке файла на сайт в текстовой или rar версии (указывается Название, автор, краткое описание) скрипт сохраняет архив для скачивания и преобразовывает (создает страницы) для чтения. Должна быть возможность настройки Становится доступным сразу или только после модерации админом.

5.3. При прочтении, листании страниц, пользователь может поставить закладку, которая будет отображаться в личном кабинете (с названием файла и № страницы на которой он остановился)

5.4. Необходима настройка, что будет доступно зарегистрированным пользователям и что будет не доступно не зарегистрированным посетителям.

5.6. В админке должна быть возможность создавать админов, модераторов с определением их прав.

5.7. В профиле пользователя нужна возможность загрузки фото и информации о себе.

5.8. Дополнительные Модули Чат, Видео чат, Фото Галерея с возможностью пользователям загружать фото в созданные админом категории, возможность визуального HTML редактора для контента.

Я не описал необходимый обычный функционал, который имеется по умолчанию в CMS: форум, личные сообщения, статистика сайта, пользователи на сайте и т.д.

Прошу вашу стоимость и срок выполнения заказа направлять в личку с указанием темы заказа.

Joomla
16 лет назад
3_a_k_a_z
Виталий 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Juhray
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$250
56 дней
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