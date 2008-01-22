Куплен флэш шаблон. Надо написать к нему админку по ТЗ заказчика и внести кое-какие изменения в шаблоне, в частности, в одном из разделов организовать гостевую. Небходимы хорошие знания ActionScript+PHP + MySQL. В процессе разработки возможны не большие дополнения (повторяю -не значительные).Бюджет не обсуждаеться не сейчас, в не процессе.Бюджет 250, гарантиравана премия за качество и скорость работы 50 -100.

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