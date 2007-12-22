Прокси чекер и личер ( Proxy Checker )

Необходимо написать скрипт на Perl , который будет чекить прокси SOCKS4/5 и HTTP/S из текстового файла (в формате один IP:PORT на одной строке) и в многопоточном режиме проверять собранные прокси на валидность. Вся работа должна осуществляться с текстовыми файлами, без использования БД и специальных беблиотек не входящих в стандартный пакет современных версий Perl. По возможности нужен личинг прокси с досок объявлений.

Входные данные указываются следующим образом:

1. текстовый файл , в котором каждый сервер должен проверяться на поддержку и прокси, и сокс

2. текстовый файл , только для прокси

3. текстовый файл , только для сокс

4. *текстовый информационный файл формата { (код для обработки MD5) : (Тайм аут для пинга сервера, если 0 пинг не делаеться) : (Тайм аут для чекера HTTP) : (Тайм аут для чекера HTTPS) : (Тайм аут для чекера SOCKS4) : (Тайм аут для чекера SOCKS5) : (www адрес CGI скрипта)

Результаты проверки представляются в виде:

Текстового файла с гуд проксями формата - { IP : PORT : Тип( HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5) : Время проверки формата time() в секундах } на одной строке

Текстового файла с гуд проксями где каждая строка обработанна MD5

Текстового файла с валидными проксями формата - { IP : PORT : Тип( HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5) : Время проверки формата time() в секундах } на одной строке

Необходимый функционал:

- Должны быть пояснения для каждой фукции - что делает, для чего используеться.

- предварительный пинг сервера для ускорения процесса *

- возможность вручную проставлять таймаут одного запроса *

- шифрование гуд прокси MD5 - источник текстовый информационный файл

- возможность добавления списка прокси в очередь проверки вручную, а также однократная проверка в случае необходимости с выводом рабочих проксей по результатам проверки

- возможность передачи резултата с MD5 CGI скрипту методом POST

- возможность экспорта списка в текстовый файл через админ-панель

- возможность загрузки файла на удаленный фтп-сервер (через крон)

- чекер должен проверять прокси на анонимность и корректность GET и POST запросов

Необходимо, чтобы чекер проверял как минимум несколько тысяч прокси в час на Linux и по возможности поменьше грузил сервер.

Главное - функционал, красота админки не имеет значения :)

Указывайте сроки исполнения.