Добрый день!

Нужен скрипт комментарий на php без базы mysql. Скрипт должен быть многоразовый, то есть допустим, есть HTML-страница новостей к ней прикручиваем готовый скрипт и он работает только на это страничке, на 2 станичке новостей ещё раз прикручиваем скрипт и он опять таки работает только там. Нечто похожее есть на страничке http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/07/735/11.html