Скрипт Комментарий

Веб-программированиеЗавершен12 заявок205 просмотров
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Добрый день!

Нужен скрипт комментарий на php без базы mysql. Скрипт должен быть многоразовый, то есть допустим, есть HTML-страница новостей к ней прикручиваем готовый скрипт и он работает только на это страничке, на 2 станичке новостей ещё раз прикручиваем скрипт и он опять таки работает только там. Нечто похожее есть на страничке http://zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/07/735/11.html

16 лет назад
darisha
Дарья 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
iPower
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$5
5 дней
Все сделал очень быстро, и качественно. Рекомендую.
Все отлично, рекомендую.
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