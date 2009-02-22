Форма регистрации фирм

Веб-программированиеЗавершен8 заявок245 просмотров
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Для сайта www.hit-sale.ru

нужно сделать форму регистрации, для добавления данных об организации на сайт (см прикреплённый файл)

данные отправляются на меил

16 лет назад
acopy
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sir_Michael
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Работа была сделана на отлично. Рекомендую
Отличный заказчик. Оплата без задержек. Было приятно сотрудничать.
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