Проекты на битриксе

Добрый день! Нужен скрипт комментарий на php без базы mysql. Скрипт должен быть многоразовый, то есть допустим, есть HTML-страница новостей к ней прикручиваем готовый скрипт и он работает только на это страничке, на 2 станичке новостей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно, за 3 дня сделать 2 проекта на битриксе
Один доделать
Другой полностью
Просьба писать тем, кто эти 3 дня полностью свободен и может находиться в асе постоянно
Подробности по асе
icq 489085855
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