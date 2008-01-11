Создание скрипта

Здравствуйте

Необходимо создать скрипт чтобы он выполнял такие же функции что и скрипт установленный на странице http://uhuhu.ru/users/join/ (с полным описанием по его установке *монтажу*), также нужно чтобы зарегистрированный пользователь имел возможность войти в свою статистику чтобы увидеть и пополнить свой счёт.

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