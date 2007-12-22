Парсер гугла

Есть сервер win2003 на сервере стоит терминал MT4 в терминале скрипт который экспортирует данные в текстовый файл в следующем виде: EURUSD 1 0 GBPUSD 1 0 и т.д Файл обновляется каждые 4 часа. Первое значение это значение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скорость парсинга не мение 100К в час(многопоточность), защита от бана поисковиков(прокси)
Должен уметь вытягивать все имеющиеся в в базе урлы (пример запроса inurl:"/bbs.cgi"
в базе 368 000 документов-надо вытащить все урлы и записать в текстовый файл)
Должен иметь редактор: отсеивать дубликаты по заданным параметрам(в основном по домену), "хвосты" урлов (резать лишнее) web интерфейс
иметь менеджер задач тоесть очередь отпарсил один запрос создал файл с результатами переходить к следующему запросу по очереди,
также иметь фпт тоесть в менеджере результатов должна быть опция отправить файл по фтп,
вот в принципе и все,главное вытаскивать все результаты хотябы 70% с учетом дублей и чтобы поисковик не банил,
рассмотрю готовые варианты
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