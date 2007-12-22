Разработать информер

Необходимо написать скрипт на Perl , который будет чекить прокси SOCKS4/5 и HTTP/S из текстового файла (в формате один IP:PORT на одной строке) и в многопоточном режиме проверять собранные прокси на валидность. Вся работа должна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервер win2003 на сервере стоит терминал MT4 в терминале скрипт который экспортирует данные в текстовый файл в следующем виде:
EURUSD 1 0
GBPUSD 1 0
и т.д
Файл обновляется каждые 4 часа.
Первое значение это значение валютной пары, второе значение это тренд 1 - восходящий 0 - нисходящий, второй параметр коррекция, 1 - идет коррекция, 0 - нет коррекции. т.е если EURUSD 1 1 это значит что по EURUSD тренд восходящий но наблюдается коррекция.
Все это должно отображаться на сайте unfx.ru в виде информера с возможностью выбора валютной пары, информер должен иметь красивый и информативный вид. Ваш план реализации и графический пример информера присылайте на [email protected]. С тем кто более качественно организует план реализации и пришлет красивый графический пример(примеры) информера тому передам еще 3-4 заказа на подобную работу.
Как и любой информер он должен обладать всем функционалом информера.
Сайт unfx.ru хостится на другом сервере, т.е Ваш вариант связки сервера с сайтом необходимо описать в плане реализации.
Пример дизайн информеров которые нравиться:
http://www.mabico.ru/ru/informers/
Если качество вашего примера хуже даже не пишите.
Реальные предложения принимаются только на e-mail [email protected] , PM не читаю.
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