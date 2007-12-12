Сервис по раскрутке сайта с партнерской программой

$250
Сайты «под ключ»Завершен2 заявки146 просмотров
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Нужно создать сервис по раскрутке сайта с помощью вирусного маркетинка, с одноуровневой партнерской программой + простой дизайн. Кроме основной части сервиса нужно будет создать доску объявлений, каталог сайтов, каталог статей. Создание всего сервиса будет идти по этапно. Первый этап, создание основной части сервиса, ее запуск, потом расчет через безопасный режим сервиса Weblancer.

Второй этап, создание доски обьявлений, каталога сайтов и каталога статей, просмотр всей информации в этих блоках доступен всем, а подавать объявления, регистрировать сайты и писать статьи смогут только зарегистрированные пользователи сервиса по раскрутке сайта. После запуска всех добавлений, расчет через безопасный режим сервиса Weblancer.

Исполнитель найден, в связи с этим приложение с ТЗ удалено.

16 лет назад
bonusbook
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
alismakom
Гость 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$250
30 дней
Я не буду говорить таких избитых фраз, как, сделали быстро, качественно, не дорого. Я скажу так: Я благодарен судьбе, что она свела меня с такими хорошими людьми. Пусть мы и находимся в тысяче километров друг от друга, но во время совместной работы, мы стали настоящими друзьями. Мы не расстаемся, у нас еще много планов на будущее!
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