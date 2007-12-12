Сервис по раскрутке сайта с партнерской программой

Нужно создать сервис по раскрутке сайта с помощью вирусного маркетинка, с одноуровневой партнерской программой + простой дизайн. Кроме основной части сервиса нужно будет создать доску объявлений, каталог сайтов, каталог статей. Создание всего сервиса будет идти по этапно. Первый этап, создание основной части сервиса, ее запуск, потом расчет через безопасный режим сервиса Weblancer.

Второй этап, создание доски обьявлений, каталога сайтов и каталога статей, просмотр всей информации в этих блоках доступен всем, а подавать объявления, регистрировать сайты и писать статьи смогут только зарегистрированные пользователи сервиса по раскрутке сайта. После запуска всех добавлений, расчет через безопасный режим сервиса Weblancer.

Исполнитель найден, в связи с этим приложение с ТЗ удалено.