Создание и продвижение крупного проекта

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт36 заявок402 просмотра
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Планируется создание и продвижение мини-блоггинг сервиса расчитанного на Российскую аудиторию. Пример такого проекта: www.twitter.com

Хороший бюджет, совместная работа, постоянный процент от дохода с сайта в будущем. Все обсуждаем конкретно и индивидуально.

16 лет назад
cute-project
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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