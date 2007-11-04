Сайт поиска работы

Требуется сайт под ключ на cms, форум к сайту. Дизайн должен быть простым, но со вкусом. Оставляйте ваши icq.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать клон этого сайта. Пожалуйста, внимательно изучите, как функционирует сайт прежде чем предлагать свои услуги.
Максимальный срок: 40 дней.
Каждую пятницу нужно проводить отчет о проделанной работе.
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