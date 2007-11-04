Разработка 4х сайтов

Нужно создать доску объявлений со своим дизайном. Вот пример доски: www.do1.ru Требования к разработке: 1) На сайте должен быть поиск по объявлениям. 2) Должен быть счетчик объявлений(можно на сайте в общем, можно для каждого раздела) 3) Должны быть готовые места ...