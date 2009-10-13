Создание сайтов "под ключ" любой сложности, дизайн сайтов, прикладное ПО.

Веб-студия Aranea на рынке фриланса с 2005 года.

Наша специализация создание сайтов "под ключ".

У нас работают профессионалы высокого класса, которые воплотят в жизнь любые Ваши идеи и разработают сайт любой сложности.

Помимо создания и размещения сайта осуществляем поддержку и бесплатно консультируем своих клиентов после завершения работы и передачи сайта заказчику.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков на проект можем использовать как типовое решение, так и разработать эксклюзивное комплексное решение исполнения веб-сайта.

Мы выполняем следующие виды работ:

- разработка коммерческих сайтов любой сложности

- разработка интернет-магазинов на базе готовых решений и создание "с нуля" по Вашему ТЗ

- разработка порталов

- разработка автоматических обменных пунктов (Webmoney, Liberty Reserve, Perfect Money, LiqPay, PayPal, E-gold и т.д.)

- организация автоматического ввода/вывода на счета Альфа-клик (Альфа-банк), Телебанк (ВТБ24), PSB-Retail (Промсвязьбанк), Приват24 (Приватбанк)

- создание flash-сайтов и flash-анимации

- дизайн сайтов

- создание баннеров

- своим клиентам предоставляем услуги хостинга и поддержки сайта

Создаем сайты на CMS нашей разработки, оптимизированной под поисковые системы с интуитивно понятной панелью управления. Широко используем технологию AJAX.

Передаем заказчику кроссбраузерные, соответствующие стандартам W3C сайты.

Работая с нами, Вы экономите время и деньги!

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Мы заинтересованы в работе только с прямыми заказчиками, *** ПОСРЕДНИКОВ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ***.

Мы НЕ РАБОТАЕМ по субподряду НА ФРИЛАНСЕРОВ и ВЕБ-СТУДИИ (даже если это проект "для себя").

Минимальный бюджет проекта 300$