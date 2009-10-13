aranea

Андрей aranea

 
44 годаУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов "под ключ" любой сложности, дизайн сайтов, прикладное ПО.

Веб-студия Aranea на рынке фриланса с 2005 года.

Наша специализация создание сайтов "под ключ".

У нас работают профессионалы высокого класса, которые воплотят в жизнь любые Ваши идеи и разработают сайт любой сложности.

Помимо создания и размещения сайта осуществляем поддержку и бесплатно консультируем своих клиентов после завершения работы и передачи сайта заказчику.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков на проект можем использовать как типовое решение, так и разработать эксклюзивное комплексное решение исполнения веб-сайта.

Мы выполняем следующие виды работ:

- разработка коммерческих сайтов любой сложности

- разработка интернет-магазинов на базе готовых решений и создание "с нуля" по Вашему ТЗ

- разработка порталов

- разработка автоматических обменных пунктов (Webmoney, Liberty Reserve, Perfect Money, LiqPay, PayPal, E-gold и т.д.)

- организация автоматического ввода/вывода на счета Альфа-клик (Альфа-банк), Телебанк (ВТБ24), PSB-Retail (Промсвязьбанк), Приват24 (Приватбанк)

- создание flash-сайтов и flash-анимации

- дизайн сайтов

- создание баннеров

- своим клиентам предоставляем услуги хостинга и поддержки сайта

Создаем сайты на CMS нашей разработки, оптимизированной под поисковые системы с интуитивно понятной панелью управления. Широко используем технологию AJAX.

Передаем заказчику кроссбраузерные, соответствующие стандартам W3C сайты.

Работая с нами, Вы экономите время и деньги!

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Мы заинтересованы в работе только с прямыми заказчиками, *** ПОСРЕДНИКОВ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ***.

Мы НЕ РАБОТАЕМ по субподряду НА ФРИЛАНСЕРОВ и ВЕБ-СТУДИИ (даже если это проект "для себя").

Минимальный бюджет проекта 300$

Дизайн сайтаAjax
Портфолио
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Отзывы заказчиков
y_avdeev
Юрий 
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$4500
10 баллов
13 лет назад
Создание портала недвижимости
Очень сложная работа была выполнена точно в срок. Великолепный дизайн и функциональность. Рекомендую.
Все в порядке, рекомендую.
Ответный отзыв
Step_k
Денис 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$600
10 баллов
13 лет назад
Разработка сайта-визитки для небольшой компании
Отличная работа! Все, как всегда!)
Все в порядке, рекомендую.
Ответный отзыв
samarabear
Андрей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2860
10 баллов
13 лет назад
Сайт обменника электронных валют
Выбор исполнителя для сайта - вопрос мучительный, т.к. хочется получить лучшего из возможного и за адекватные деньги. Студия Андрея, на мой взгляд, одна из лучших по соотношению цена/качество. Приятно совместно работать со всегда вежливым человеком и вдвойне приятнее получить в итоге хороший продукт! Так держать!
Все в порядке, рекомендую.
Ответный отзыв
avalonbank
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1040
10 баллов
14 лет назад
Сервис по вводу и выводу wm ( проект для Aranea)
Работа выполнена качественно и в срок
Все в порядке, рекомендую.
Ответный отзыв
Step_k
Денис 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$209
10 баллов
14 лет назад
Форум, баннеры, редакция страниц.
Приятное общение, качественные услуги. Как всегда доволен.)
Все в порядке, рекомендую.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
22 отзыва
от $600
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