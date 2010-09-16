Сервис автоматичес. ввода, вывода, обмена webmoney
Добавлена639 просмотров
15 лет назад
Объем работ по созданию сайта:
* разработка дизайна
* разработка логотипа
* верстка
* интеграция с CMS
* разработка программных модулей
Функциональные возможности:
* автоматическая обработка заявок на ввод / вывод / обмен
* архив заявок
* автоматический ввод / вывод / обмен Webmoney
* автоматический ввод / вывод на счета в
o Альфа-банке (Альфа-Клик)
o ВТБ24 (Телебанк)
* кабинет пользователя
* партнерская программа
* новости
* тикет-система
* e-mail рассылка
* WM-бонус
* отправка уведомлений по e-mail, SMS и WM-почте
Система управления сайтом - cms.Aranea