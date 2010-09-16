Сервис автоматичес. ввода, вывода, обмена webmoney

Добавлена
15 лет назад
639 просмотров
Сервис автоматичес. ввода, вывода, обмена webmoney.jpg

http://wmstream.ru/

Объем работ по созданию сайта:

* разработка дизайна

* разработка логотипа

* верстка

* интеграция с CMS

* разработка программных модулей

Функциональные возможности:

* автоматическая обработка заявок на ввод / вывод / обмен

* архив заявок

* автоматический ввод / вывод / обмен Webmoney

* автоматический ввод / вывод на счета в

o Альфа-банке (Альфа-Клик)

o ВТБ24 (Телебанк)

* кабинет пользователя

* партнерская программа

* новости

* тикет-система

* e-mail рассылка

* WM-бонус

* отправка уведомлений по e-mail, SMS и WM-почте

Система управления сайтом - cms.Aranea