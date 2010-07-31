Автоматический обменный сервис ZonaObmena

Объем работ по созданию сайта:
* разработка дизайна
* разработка логотипа
* верстка
* интеграция с CMS
* разработка программных модулей
Функциональные возможности:
* автоматическая обработка заявок на ввод / вывод / обмен
* архив заявок
* автоматический ввод / вывод / обмен Webmoney
* автоматический ввод / вывод на счета в
o Альфа-банке (Альфа-Клик)
o ВТБ24 (Телебанк)
* кабинет пользователя
* партнерская программа
* отзывы клиентов
* экспорт курсов для мониторингов
* новости
Система управления сайтом - cms.Aranea