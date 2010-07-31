Автоматический обменный сервис ZonaObmena

Добавлена
15 лет назад
875 просмотров
Автоматический обменный сервис ZonaObmena.jpg

http://www.zonaobmena.ru/

Объем работ по созданию сайта:

* разработка дизайна

* разработка логотипа

* верстка

* интеграция с CMS

* разработка программных модулей

Функциональные возможности:

* автоматическая обработка заявок на ввод / вывод / обмен

* архив заявок

* автоматический ввод / вывод / обмен Webmoney

* автоматический ввод / вывод на счета в

o Альфа-банке (Альфа-Клик)

o ВТБ24 (Телебанк)

* кабинет пользователя

* партнерская программа

* отзывы клиентов

* экспорт курсов для мониторингов

* новости

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