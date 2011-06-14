Автоматический обменный сервис Wm-Sha
Сайты «под ключ»
Добавлена508 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем работ по созданию сайта:
разработка дизайна
верстка
интеграция с CMS
разработка программных модулей
Функциональные возможности:
автоматическая обработка заявок на ввод / вывод / обмен
архив заявок
автоматический ввод / вывод / обмен Webmoney
автоматический ввод / вывод на счета в
Альфа-банке (Альфа-Клик)
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