Автоматический обменный сервис Wm-Sha

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
508 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.wm-sha.ru/

Объем работ по созданию сайта:

разработка дизайна

верстка

интеграция с CMS

разработка программных модулей

Функциональные возможности:

автоматическая обработка заявок на ввод / вывод / обмен

архив заявок

автоматический ввод / вывод / обмен Webmoney

автоматический ввод / вывод на счета в

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