Cоздание доски объявлений

Планируется создание и продвижение мини-блоггинг сервиса расчитанного на Российскую аудиторию. Пример такого проекта: www.twitter.com Хороший бюджет, совместная работа, постоянный процент от дохода с сайта в будущем. Все обсуждаем конкретно и индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать доску объявлений со своим дизайном.
Требования к разработке:
1) На сайте должен быть поиск по объявлениям.
2) Должен быть счетчик объявлений(можно на сайте в общем, можно для каждого раздела)
3) Должны быть готовые места для размещения туда интернет-баннеров.
4) Собственный дизайн.
5) Размещение во всех поисковиках.
Все предложения писать здесь.
Гарантирован хороший отзыв.
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