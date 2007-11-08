Скрипт интернет магазина (мультиязычный)

$50
Сайты «под ключ»Завершен8 заявок190 просмотров
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Нужен:

скрипт интерент магазина, довольно простой.

самое важное - мультиязычность, выбор и переключение сайта на другой язык (пользователем).

категории, корзина.

без особого шика, простой и функциональный. как полено :)

если вы для кого-то разрабатывали постенький магазин, стучите - куплю скрипт,

потому как нужно довольно срочно, времени на написание и составление ТЗ нет.

только не особо дорого.

от вас - ссылка на работающий магазин, т.е. ваш скрипт, и цена.

16 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Life_is_shit
Роман 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
16 лет назад
спасибо.
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