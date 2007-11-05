Создать полностью готовый сайт

Требуется скрипт инвестиционного фонда или подобного (если есть в наличии). В принципе, указанный скрипт полностью устраивает. Или разработать... Главное: инвесторы перечисляют денежные средства в фонд (покупают долю в фонде). Фонд еженедельно/ежемесячно выплачивает прибыль ...
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Необходимо разработать сайт по функциональности аналогичный сайту www.eslpod.com Нужен эргономичный и удобный дизайн, полностью наполнить и настроить сайт.
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