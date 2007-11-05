Нужен клон vkontakte / odnoklassniki / facebook

Молодая перспективная и т.д. компания, известная своим очень раскрученным в рунете проектом (приедете в оффис - узнаете :)) приглашает на работу Web-программиста (одного или нескольких, по опыту скажем, что одного - трех специалистов для старта проекта вполне достаточно), способного самостоятельно или с помощниками спроектировать и написать клон сайтов vkontakte.ru / odnoklassniki.ru / facebook.com (сайт один, разумеется, с лучшими элементами из вышеуказанных сайтов ).

Работа в оффисе в Киеве. График работы и требования гибкие - приход уход когда угодно, объемы кодописания - какие угодно, язык - какой больше нравится. В оффисе чай-кофе, если необходимо - обеды и т.д.

Главное условие - работа ТОЛЬКО над проектом и - ТОЛЬКО над проектом.

Бюджет и условия материальной компенсации - обсуждаются.

Если чувствуете в себе силы потянуть весь проект (например, если Вы - вундеркинд, мегадемон или просто команда программистов) - пишите, если хотите принять участие в проекте и готовы показать что умеете и уже сделали (т.н. портфолио) - пишите, если ничего показать не готовы, но принять участие ОЧЕНЬ хочется - пишите, но учитывайте поправку на зарплатные ожидания.

Ждем Ваших резюме:а) сюда в личные сообщения б) письмом на aettedev[]gmail.com в) ICQ 386-170228