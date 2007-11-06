Cоздание развлекательного ресурса

Есть мысль, создать развлекательный веб сайт - знакомства, чат, викторины и т.д с платными сервисами, есть техническая возможность организовать прием платных звонков из ТфОП. Можно посмотреть пример работы сервисов на www.multiton.kuzbass.net - это только по одному городу. Раскрутка сервисов по всей России. Прошу не путать с SMS сервисом! Внимание я ищу партнера для совместной работы, а не заказываю готовый продукт, т.е. с моей стороны техническая реализация голосового портала с сервисами, работа с абонентами с партнера интеграция данного портала с развлекательном ресурсам. Ресурс нужно разработать и раскручивать.В данный проект каждый со своей стороны вкладывает свои работы и даже некие средства. Если у кого есть мысль пишите.