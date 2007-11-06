Несложный сайт знакомств (каталог анкет)

Задача - разработка сайта ресторана на готовой CMS. Требуется выбрать одну из бесплатных CMS. Выбор должен быть обоснован опытом работы с ней либо наличием готовых модулей, которые будут использованы в проекте. Сайт должен будет содержать разделы для ...
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Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры.
Необходимо создать простенький, но красочный, сайт знакомств, что то похожее на www.znakomstva.info
От сайта требуется :администрирование, поиск по интересам, добавление анкет, оплата по SMS и др. Предположительную структуру вышлю лично.
С уважением Владимир.
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