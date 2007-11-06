Сайт ресторана на бесплатной CMS

Задача - разработка сайта ресторана на готовой CMS.

Требуется выбрать одну из бесплатных CMS. Выбор должен быть обоснован опытом работы с ней либо наличием готовых модулей, которые будут использованы в проекте.

Сайт должен будет содержать разделы для нескольких (3-4) ресторанов.

В каждом разделе - типовые модули: описание, новости, меню ресторана, фотогалерея. Дизайн у каждого раздела будет свой, с учетом фирменной стилистики ресторана.

Дизайн разделов будет предоставлен, его нужно будет натянуть на шаблоны для выбранной CMS.