Сайт ресторана на бесплатной CMS

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт59 заявок642 просмотра
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Задача - разработка сайта ресторана на готовой CMS.

Требуется выбрать одну из бесплатных CMS. Выбор должен быть обоснован опытом работы с ней либо наличием готовых модулей, которые будут использованы в проекте.

Сайт должен будет содержать разделы для нескольких (3-4) ресторанов.

В каждом разделе - типовые модули: описание, новости, меню ресторана, фотогалерея. Дизайн у каждого раздела будет свой, с учетом фирменной стилистики ресторана.

Дизайн разделов будет предоставлен, его нужно будет натянуть на шаблоны для выбранной CMS.

16 лет назад
zaikin
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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