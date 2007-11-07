Создание сайтов "под ключ"

У нас есть два проекта - информационный ресурс и интернет-магазин. Посвящены одному из видов экстремального спорта. Аудитория - молодежь. Хотим сделать отдельный проект, связанный с этими двумя - социальную сеть с возможностью блогов, добавления фото, ...
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Predlozhenija dlja professionaljnih studij. Pered tem kak ostavitj svoi kontakti, prosjba vnimateljno prochitatj vsjo nizheskazannoje. S otdeljnimi weblanserami ne sotrudnichajem, t.k, redkostj chtobi bili i dizajnerskije sposobnosti i otlichnij kod.
Nasha firma ischet dlja sotrudnichestva web-studiju sostojaschuju iz predstavitelja, dizajnera, programmista. Rabota udaljonnaja. Trebovanija:
1. Predstavitelj- otvetstvennoje lico, s kotorim ja budu obschatsa, chelevek kotorij budet obschatsa so svojej komandoi, kotorij budet otvechatj za razrabotku proektov. T.e. tot, kto budet nesti otvetstvennostj za proekt. (frazi tipa dizajner propal ili koder ne uspevajet ne prinimajutsa)
2. Po vozmozhnosti vsegda bitj na svjazi, e-mail, ICQ, telefon. Idealjno- 24 chasa v ICQ :)
3. V processe raboti operativno delatj izmenenija. (T.e esli nado sdelatj chto-to ne globaljnoje, tipa, smenitj shrift, to ne delatj eto po 3i dnja. )
4. Primernije rascenki- 200$- dizajn; 200$ narezka+kod; 200$-adminka
Konechno ceni menjajusta otnositeljno slozhnosti. Ceni obrazovalisj uchitivaja ceni na nashem rinke (latvijskom), i uchitivaja nalog, kotorij budet platitj nasha kompanija oplachivaja vashi uslugi. (webmoney). (+Uchitivaja sotrunichestvo, i interes nashej kompanii, t.e. pri takih cenah nam interesno budet s vami rabotatj)
Mi predlogajem:
1. Dovoljno chastije zakazi, v srednem- 1 v mesjac.
2. Ponimajusschee (v ramkah) otnoshenije i ne zaderzhivatj oplatu.
Trebovanija k proektam:
1. Valid XHTML, Valid CSS , ispoljzovanije Javascript & Flash Pri neobhodimosti
2. Adminka- bez ispsoljzovanija cms, vsjo pisatj s nulja. Chtobi bilo tolko to, chto nado klijentu.
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