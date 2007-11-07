Создание сайтов "под ключ"

Нужен: скрипт интерент магазина, довольно простой. самое важное - мультиязычность, выбор и переключение сайта на другой язык (пользователем). категории, корзина. без особого шика, простой и функциональный. как полено :) если вы для кого-то разрабатывали постенький магазин, стучите - куплю скрипт, потому ...