Нужно создать сайт под ключ

$390
Сайты «под ключ»Завершен32 заявки424 просмотра
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на подоби kinolib.com с такими же функциями с удобной админкой и красивым в тему дизайном .

16 лет назад
poikl
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
CreoShopCms
Юрий 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$200
все прошло отлично было приятно общаться были всякие мелочи которых не было в тз человек реализовал все без вопросов. Всем советую.
Замечательный заказчик. Рекомендую всем. Платит исправно. + что приятно на самом деле, что человек сам разбирается в Web и чётко знает чего хочет от разработчика . Очень понравилось с ним работать.
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