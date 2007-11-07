Запустить социальную сеть

Домен+хостинг имеются. От вас - только создание и варианты по продвижению.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать социальную сеть - тематика и подробности при переписке.
icq 4848000
email 200drive (at) gmail.com
skype mbarussia
не пишите в личку !!!
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