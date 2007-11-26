Шаблонный сайт с каталогом на Joomla

Очень срочно нужно подобрать новогодний дизайн, доработать его (оформить шрифты и др.), настроить его работу на Joomla, разместить каталог товаров с фото, всего 35 шт товаров. Оставляйте контактный телефон, обращайтесь,если хорошо знаете Joomla, т. к. времени мало.