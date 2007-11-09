Информационный портал

Нужен сайт аналогичный этому http://depositfiles.com/ru/ чем он будет ближе к оригиналу, тем лучше.Хочю увидеть цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Нужен информационный городской портал.
Модули:
Бизнес
Туризм
Афиша
Объявления
Новости
Погода
Курс валют
Транспорт
Телепрограмма
Каталог предприятий
Фотографии (город)
Блоги
2 форума
Возможность регистрации поддомена
Карты
Вопрос-ответ
СМС-сервис
RSS
Есть из ТЗ:
Детальное описание модулей
Рисунки почти всего портала
Спасибо!
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