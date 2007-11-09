Информационный портал

Необходимо создание сайта агентства недвижимости Дизайн должен быть лаконичным и в то же время выглядеть «дорого», стильно, современно. Нужна разработка логотипа. На сайте должно быть 2 отдельных базы недвижимости. 1-я представляет собой таблицу с большим кол-вом параметров ...