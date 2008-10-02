Сайт агентства недвижимости

Необходимо создание сайта агентства недвижимости

Дизайн должен быть лаконичным и в то же время выглядеть «дорого», стильно, современно. Нужна разработка логотипа.

На сайте должно быть 2 отдельных базы недвижимости.

1-я представляет собой таблицу с большим кол-вом параметров (площадь, этаж и т.д.).

2-я содержит фото объекта и текстовое описание

Поиск недвижимости ведется отдельно по каждой базе

Также на сайте должна быть доска объявлений и форма "Отправить заявку"

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