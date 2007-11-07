Разработка Интернет-магазина

Очень срочно нужно подобрать новогодний дизайн, доработать его (оформить шрифты и др.), настроить его работу на Joomla, разместить каталог товаров с фото, всего 35 шт товаров. Оставляйте контактный телефон, обращайтесь,если хорошо знаете Joomla, т. к. ...
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Ишу талантливого, интересного, вежливого человека для разработки Интернет магазина, который не боится трудностей и стремится добиться успеха.
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