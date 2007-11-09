Комплексная разработка сайта под ключ

Мульти пользовательский сервис микроблогинга - аналог tumblr.com. Что могу еще добавить, уважаемые господа, нужен клон данного сервиса, вместе с темами, и прочими вкусностями. По окончании работ нужно будет изготовить дизайн + 10 тем для пользователей, отличных от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать для строительной компании презентационный сайт.
Нужна команда, способная сделать на хорошем качественном уровне:
1. Дизайн сайта
2. Верстку
3. СMS - простая или бесплатная
4. Копирайтинг
5. Флеш заставка-презентация (небольшая)
Ваши предложения, сроки?
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