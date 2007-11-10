Сайт для датчиков

Требуеться создать сайт по различным датчикам (в частности давление и температура). Сайт должен быть написан на PHP с использованием MySQL. На сайте должн быть оформлен поиск по различным параметрам этих датчиков, а также возможность их добавления.

Дизайн минимальный, можно взять один из бесплатных шаблонов.

более подробная информация по почте [email protected]

Только для пользователей Москвы и Подмосковья.

Максимальный срок выполнения - 1 месяц.