Требуется следующие сделать проект.

Новости и статьи. (тэги, первоначальное деление на 9 разделов)

Форум, блоги, сообщества (форум уже готов)

Так же пять подразделов (из серии: ссылки, )

Дизайн – простой, быстрая загрузка минимизировать или не применять flash. В то же время хотелось бы что-бы сайт подстраивался под размеры окна браузера (где возможно, например раздел «ссылки»)

Несколько форм обратной связи

Сквозная регистрация на сайте

Не забываем указывать стоймость своих услуг и предполагаемые сроки выполнения заказа.