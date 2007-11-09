Проект уже сделан. я открыл его просто что бы сделавший мог оставить завку. он вовремя этого не сделал. Задание на построение много-доменной системы. Описание ситуации. Пойдите на сайт http://www.forsalebyowner.com Это сайт, на котором люди, желающие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется следующие сделать проект.
Новости и статьи. (тэги, первоначальное деление на 9 разделов)
Форум, блоги, сообщества (форум уже готов)
Так же пять подразделов (из серии: ссылки, )
Дизайн – простой, быстрая загрузка минимизировать или не применять flash. В то же время хотелось бы что-бы сайт подстраивался под размеры окна браузера (где возможно, например раздел «ссылки»)
Несколько форм обратной связи
Сквозная регистрация на сайте
Не забываем указывать стоймость своих услуг и предполагаемые сроки выполнения заказа.
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