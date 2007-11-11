Информационно-развлекательный портал

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки441 просмотр
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Нужен скромный но привлекательный дизайн+верстка+cms

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Хочется, чтобы то, что получится в итоге, выглядело живо, и имело потенциал для постепенного развития

Чтобы не пугало количество разделов, стучитесь в асю поясню свои взгляды на проект.

Главное, сверстанный дизайн+ сms способная справиться со всеми этими разделами.(мне не нужно суперсложных и дорогих решений, главное ее эффективность и простота использования)

ТЗ - нет. Никогда его не составлял и не умею этого делать, так что все вопросы придется наверное, решать по асе.

Как пример, могу показать только сайт 15region.ru только структура должна быть адаптирована под мои нужды, и естественно более качественный дизайн, со встроенным простеньким магазином,(если возможно за эти деньги). но это только для примера, буду рад более лучшим предложениям от вас, господа фрилансеры.

16 лет назад
moonknight
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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