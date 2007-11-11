Информационно-развлекательный портал

Нужен скромный но привлекательный дизайн+верстка+cms

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Хочется, чтобы то, что получится в итоге, выглядело живо, и имело потенциал для постепенного развития

Чтобы не пугало количество разделов, стучитесь в асю поясню свои взгляды на проект.

Главное, сверстанный дизайн+ сms способная справиться со всеми этими разделами.(мне не нужно суперсложных и дорогих решений, главное ее эффективность и простота использования)

ТЗ - нет. Никогда его не составлял и не умею этого делать, так что все вопросы придется наверное, решать по асе.

Как пример, могу показать только сайт 15region.ru только структура должна быть адаптирована под мои нужды, и естественно более качественный дизайн, со встроенным простеньким магазином,(если возможно за эти деньги). но это только для примера, буду рад более лучшим предложениям от вас, господа фрилансеры.