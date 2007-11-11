Информационно-развлекательный портал

Проект уже сделан. я открыл его просто что бы сделавший мог оставить завку. он вовремя этого не сделал. Задание на построение много-доменной системы. Описание ситуации. Пойдите на сайт http://www.forsalebyowner.com Это сайт, на котором люди, желающие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скромный но привлекательный дизайн+верстка+cms
разделы сайта:
Главная
О проекте
Товары
Услуги
Развлечения
Работа
Магазин
Недвижимость
Знакомства
Туризм
Конкурсы
Фото
Музыка
Софт
Рецепты
Гороскопы
Тесты
Юмор
Гостевая
Форум
Чат
Хочется, чтобы то, что получится в итоге, выглядело живо, и имело потенциал для постепенного развития
Чтобы не пугало количество разделов, стучитесь в асю поясню свои взгляды на проект.
Главное, сверстанный дизайн+ сms способная справиться со всеми этими разделами.(мне не нужно суперсложных и дорогих решений, главное ее эффективность и простота использования)
ТЗ - нет. Никогда его не составлял и не умею этого делать, так что все вопросы придется наверное, решать по асе.
Как пример, могу показать только сайт 15region.ru только структура должна быть адаптирована под мои нужды, и естественно более качественный дизайн, со встроенным простеньким магазином,(если возможно за эти деньги). но это только для примера, буду рад более лучшим предложениям от вас, господа фрилансеры.
- Похожие заказы
- $2000Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $150
Необходимо создать сайт "под ключ".Это будет небольшой интернет-магазин электронных товаров,каких именно скажу в привате.Схема работы: Юзер заходит на сайт,выбирает нужный раздел,ему выводится список товаров,рядом с товаров кнопка "Добавить в корзину",он добавляет необходимый ему товар,товар появляется в ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуеться создать сайт по различным датчикам (в частности давление и температура). Сайт должен быть написан на PHP с использованием MySQL. На сайте должн быть оформлен поиск по различным параметрам этих датчиков, а также возможность их ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется следующие сделать проект. Новости и статьи. (тэги, первоначальное деление на 9 разделов) Форум, блоги, сообщества (форум уже готов) Так же пять подразделов (из серии: ссылки, ) Дизайн – простой, быстрая загрузка минимизировать или не применять flash. В то ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
Информационно-развлекательный портал. С возможностью для пользователя создания личного сайта. Загрузки на него медиа-контента. По готовым тематическим шаблонам, форум, е-майл. Веб-дизайн уже сделан. Срочно. Главный вопрос цена за проект.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
клон one.lv / one.lt + редизайн + ваши предложения. icq: 554778Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищеться человек хорошо знакомый с данной CMS. Все подробности в ТЗ. Ищеться человек который сделает дизайн для данной CMS все подробности в ТЗ Либо это будет один человек. Пароль на ТЗ – 123 Пишите сроки ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется разработать для строительной компании презентационный сайт. Нужна команда, способная сделать на хорошем качественном уровне: 1. Дизайн сайта 2. Верстку 3. СMS - простая или бесплатная 4. Копирайтинг 5. Флеш заставка-презентация (небольшая) Ваши предложения, сроки?Сайты «под ключ»72 заявкиЗакрыт16 лет назад
Мульти пользовательский сервис микроблогинга - аналог tumblr.com. Что могу еще добавить, уважаемые господа, нужен клон данного сервиса, вместе с темами, и прочими вкусностями. По окончании работ нужно будет изготовить дизайн + 10 тем для пользователей, отличных от ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $3000
Приветствую! Нужен информационный городской портал. Модули: Бизнес Туризм Афиша Объявления Новости Погода Курс валют Транспорт Телепрограмма Каталог предприятий Фотографии (город) Блоги 2 форума Возможность регистрации поддомена Карты Вопрос-ответ СМС-сервис RSS Есть из ТЗ: Детальное описание модулей Рисунки почти всего портала Спасибо!Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт16 лет назад