Необходимо создать сайт "под ключ".Это будет небольшой интернет-магазин электронных товаров,каких именно скажу в привате.Схема работы:

Юзер заходит на сайт,выбирает нужный раздел,ему выводится список товаров,рядом с товаров кнопка "Добавить в корзину",он добавляет необходимый ему товар,товар появляется в корзине,и юзер может либо продолжить шоппинг,либо выбрать ещё,также присутствует возможность удалить товар из корзины.После того как юзер выбрал необходимый товар,нажимает "Оформить заказ",просматривает список желанных товаров,если всё устраивает жмёт далее,если нет удаляет лишние и также жмёт далее.

На сайте присутствует лишь один способ оплаты,это WebMoney.Юзер выбирает тип кошелька(R,Z,E),вводит свой WMID и ему на его кошелёк выписывается счёт на нужную сумму.Если юзер оплачивает счёт и жмёт далее ему выводится "текст" который он заказывал,если юзер не оплатил,выводится страница ошибки.

Т.к товар который продаётся в магазине будет "в одни руки",то после удачной покупки,всё что купил юзер должно быть удалено из списка.

Регистрации на сайте нет, работа корзины должна осуществлятся через JS на сколько я знаю,может и не так,но суть вы поняли.

Дизайн лёгкий,не громоздкий,нужно фирменное лого,а также кнопки сайта(разной окраски,дизайн одинаковый) и баннеры.

Также нужна оптимизация под поисковики,регистрация в каталогах,выведение на первые страницы в яндексе и гугле.

Конкуренция в этой сфере велика.

Бюджет сайта небольшой.

Жду ваших предложений,просьба оставлять свою цену,и контакты.