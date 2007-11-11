Проект уже сделан. я открыл его просто что бы сделавший мог оставить завку. он вовремя этого не сделал. Задание на построение много-доменной системы. Описание ситуации. Пойдите на сайт http://www.forsalebyowner.com Это сайт, на котором люди, желающие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт, по продаже специфических услуг.
Часть проекта уже реализована, нужно продолжить начатое, либо сделать свое.
Никакие готовые движки не подойдут, разработка должна быть полностью своя.
icq 416005611
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