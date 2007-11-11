Завершить создание сайта

Нужен скромный но привлекательный дизайн+верстка+cms разделы сайта: Главная О проекте Товары Услуги Развлечения Работа Магазин Недвижимость Знакомства Туризм Конкурсы Фото Музыка Софт Рецепты Гороскопы Тесты Юмор Гостевая Форум Чат Хочется, чтобы то, что получится в итоге, выглядело живо, и имело потенциал для постепенного развития Чтобы не пугало количество разделов, стучитесь в асю поясню свои взгляды на проект. Главное, сверстанный дизайн+ ...