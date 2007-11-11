Создание корпоративного сайта

Новостной портал необходимо создать. ТЗ прекрепил. Интересует цена БЕЗ дизайна и СРОКИ! ( Очень срочно!!!!! ) Роботаем через Безопасные сделки. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примерно токои структуры и функцыонала на 70% как вы можете посмотреть тут www.cursorinfo.ru Требуется сделать движок на ...
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Необходимо разработать оригинальный сайт-каталог для мебельной фабрики.
Желательно чтобы мы сами могли добавлять фотографии новых моделей в каталог.
Необходимые разделы: (двух уровневый каталог - "наша продукция", вакансии, новости, контакты).
Ждем ваших предложений.
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