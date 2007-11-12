Нужен сайт модельного агенства

необходимо срочно создать сайт для киберспортивной команды. примерно вот такого вида http://www.progressive-esports.de/ + может быт ьнемного флеша добавить,это обсудим. Кто возьмется?Стоимость обговорим. для связи icq 287540197 моб. 89265513237 СРОЧНО.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для модельного агенства. Будут предоставленны примеры действующих ресурсов. Следует их исследовать, проаналиировать и сделать лучше. Стиль - ГЛАМУР с Большой Буквы.
Содержание сайта включает в себя (но не ограничивается)следующие разделы:
Дом.Страничка
Галерея моделей
Галереи по категориям
Поиск по категориям
Букинг
Регистрация новых моделей
Система управления контентом
Безопасная сделка. Ежедневный отчет о проделанной работе. Ответственный подход к проекту.
Если у кого-то нет портфолио на этом сайте - ссылки на работы приветствуются.
Пожалуйста указывайте сроки и стоимость работы.
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