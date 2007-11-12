Нужен сайт модельного агенства

Нужен сайт для модельного агенства. Будут предоставленны примеры действующих ресурсов. Следует их исследовать, проаналиировать и сделать лучше. Стиль - ГЛАМУР с Большой Буквы.

Содержание сайта включает в себя (но не ограничивается)следующие разделы:

Дом.Страничка

Галерея моделей

Галереи по категориям

Поиск по категориям

Букинг

Регистрация новых моделей

Система управления контентом

Безопасная сделка. Ежедневный отчет о проделанной работе. Ответственный подход к проекту.

Если у кого-то нет портфолио на этом сайте - ссылки на работы приветствуются.

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