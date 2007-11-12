Переделка существующего сайта

Интересует создание портала подобного 1ps.ru как по юзабилити так и по функционалу. Предложения выкладывать в формате: Цена - сроки - номер аськи или мейл. Спасибо, жду:) Просчитать два варианта: полуавтоматическая регистрация и полностью автоматическая регистрация. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переделать существующий сайт, переделать дизайн, обеспечить возможность динамического добавления объектов.
В настоящий момент сайт сделан статическим. Сделать сайт динамическим. Обеспечить заказчику возможность самостоятельного редактирования сайта через веб-интерфейс
Цена оговаривается индивидуально.
в настойщий момент сайт имеет следующий вид: www.dmstv.ru
8-918-391-41-05(МТС Краснодарский Край) Вадим
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