Сервис блогов

Нужен сайт для модельного агенства. Будут предоставленны примеры действующих ресурсов. Следует их исследовать, проаналиировать и сделать лучше. Стиль - ГЛАМУР с Большой Буквы. Содержание сайта включает в себя (но не ограничивается)следующие разделы: Дом.Страничка Галерея моделей Галереи по категориям Поиск по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу почти такое, но нужно будет ещё пару функций ;)
ТЗ нету.
Интересуют цены и сроки.
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