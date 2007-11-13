Нужен сайт с заданной структурой

Для сайта уже есть дизайн (файлы .psd, html странички, флеш файлы .fla). Этот дизайн можно посмотреть на сайте there.evolia.ru. Собственно этот сайт и нужно переделать, сейчас он содержит фреймы и создан с помощью html страничек.

Есть ТЗ для создания необходимой структуры сайта. Структура сайта меняться не будет, она базовая. Необходимо создать сайт с возможностью правки и дополнений содержания в режиме онлайн. Наиболее удобным было бы создание сайта на основе Вашей CMS. Либо более простой вариант: при авторизации админа, он видит в каждом разделе сайта только ему видную кнопку "Изменить", "Удалить" и т.п. для правки раздела.

Хорошо, если Вы имеете собственно созданную CMS

Для сайта потребуются следующие программные модули:

Программный модуль «Новости»

Программный модуль «Контакты» с почтовым модулем

Программный модуль «Статьи» (2 уровня). Этот же модуль используется для раздела «Творчество». Возможность пользователей добавлять свою статью, используя таги (чтобы вставлять картинки, урлы и т.п.) с предмодерацией. Для админа – возможность предмодерации присланных статей и размещения (либо отклонения) их на сайте.

Программный модуль «Скачать» (двухуровневый каталог). Возможность для пользователей добавлять свои файлы (зипы, графические файлы, звуки) в каждый из разделов этого модуля с предмодерацией. Для админа – возможность предмодерации.

Фотогалерея (3 уровня) – возможность для администратора создавать подразделы фотогалереи по событиям, темам и т.п., а также предмодерация. Для пользователей возможность пополнять фотогалерею с предмодерацией.

Программный модуль «Блоги». Для блогов необходимо следующее:

возможность просмотра списка сообществ по категориям (если возможно, при просмотре конкретного сообщества, чтобы можно было подать заявку лидеру сообщества на вступление в сообщество). Возможность поиска сообществ

Возможность создать своё сообщество:

1) Название

2) Описание сообщества

3) Сайт сообщества

4) Распределение своего сообщества в одну из заданных категорий

5) Распределение прав на участие в сообществе (открытое сообщество либо закрытое: вступление в сообщество проходит либо по приглашению лидера, либо после одобрения лидером заявки на вступление в сообщество)

Программный модуль «Форум» - стандартный форум.

Доступ ко всем разделам кроме блогов общий. То есть, любой посетитель сайта видит любые разделы. На сайте должна быть возможность авторизации.

Если нужны уточнения, моя ася 107503429.