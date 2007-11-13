Нужен сайт с заданной структурой

$500
Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок291 просмотр
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Для сайта уже есть дизайн (файлы .psd, html странички, флеш файлы .fla). Этот дизайн можно посмотреть на сайте there.evolia.ru. Собственно этот сайт и нужно переделать, сейчас он содержит фреймы и создан с помощью html страничек.

Есть ТЗ для создания необходимой структуры сайта. Структура сайта меняться не будет, она базовая. Необходимо создать сайт с возможностью правки и дополнений содержания в режиме онлайн. Наиболее удобным было бы создание сайта на основе Вашей CMS. Либо более простой вариант: при авторизации админа, он видит в каждом разделе сайта только ему видную кнопку "Изменить", "Удалить" и т.п. для правки раздела.

Хорошо, если Вы имеете собственно созданную CMS

Для сайта потребуются следующие программные модули:

Программный модуль «Новости»

Программный модуль «Контакты» с почтовым модулем

Программный модуль «Статьи» (2 уровня). Этот же модуль используется для раздела «Творчество». Возможность пользователей добавлять свою статью, используя таги (чтобы вставлять картинки, урлы и т.п.) с предмодерацией. Для админа – возможность предмодерации присланных статей и размещения (либо отклонения) их на сайте.

Программный модуль «Скачать» (двухуровневый каталог). Возможность для пользователей добавлять свои файлы (зипы, графические файлы, звуки) в каждый из разделов этого модуля с предмодерацией. Для админа – возможность предмодерации.

Фотогалерея (3 уровня) – возможность для администратора создавать подразделы фотогалереи по событиям, темам и т.п., а также предмодерация. Для пользователей возможность пополнять фотогалерею с предмодерацией.

Программный модуль «Блоги». Для блогов необходимо следующее:

возможность просмотра списка сообществ по категориям (если возможно, при просмотре конкретного сообщества, чтобы можно было подать заявку лидеру сообщества на вступление в сообщество). Возможность поиска сообществ

Возможность создать своё сообщество:

1) Название

2) Описание сообщества

3) Сайт сообщества

4) Распределение своего сообщества в одну из заданных категорий

5) Распределение прав на участие в сообществе (открытое сообщество либо закрытое: вступление в сообщество проходит либо по приглашению лидера, либо после одобрения лидером заявки на вступление в сообщество)

Программный модуль «Форум» - стандартный форум.

Доступ ко всем разделам кроме блогов общий. То есть, любой посетитель сайта видит любые разделы. На сайте должна быть возможность авторизации.

Если нужны уточнения, моя ася 107503429.

16 лет назад
lo62
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
dgemm
& Ursus 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$300
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